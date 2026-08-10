Universal Health Services Aktie 982101 / US9139031002
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10.08.2026 16:02:20
S&P 500-Papier Universal Health Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Universal Health Services-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Wer vor Jahren in Universal Health Services eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Vor 10 Jahren wurde das Universal Health Services-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 126.22 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0.792 Universal Health Services-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Universal Health Services-Papiere wären am 07.08.2026 137.49 USD wert, da der Schlussstand 173.54 USD betrug. Damit wäre die Investition um 37.49 Prozent gestiegen.
Universal Health Services wurde am Markt mit 10.50 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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