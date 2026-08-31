S&P 500-Papier Universal Health Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Universal Health Services von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurde die Universal Health Services-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 155.76 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 0.642 Universal Health Services-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Universal Health Services-Papiers auf 171.66 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 110.21 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 10.21 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Universal Health Services belief sich jüngst auf 10.13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch