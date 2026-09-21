Universal Health Services Aktie 982101 / US9139031002
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Universal Health Services-Performance
|
21.09.2026 16:02:20
S&P 500-Papier Universal Health Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Universal Health Services von vor 3 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Investment in Universal Health Services-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Am 21.09.2023 wurde das Universal Health Services-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Universal Health Services-Aktie betrug an diesem Tag 126.61 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Universal Health Services-Aktie investiert, befänden sich nun 0.790 Universal Health Services-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 18.09.2026 auf 176.69 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 139.55 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 39.55 Prozent erhöht.
Der Börsenwert von Universal Health Services belief sich zuletzt auf 10.41 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
Nachrichten zu Universal Health Services Inc.
Analysen zu Universal Health Services Inc.
Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?
Krypto-ETPs ermöglichen Anlegern, über ein klassisches Wertpapier an der Entwicklung von Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether zu partizipieren, ohne selbst Wallets oder Private Keys verwalten zu müssen. Doch hinter dem scheinbar einfachen Produkt steckt eine komplexe Infrastruktur aus Emittenten, Banken, Custodians, Market Makern und Börsen.
Im Interview mit Roman Wildhaber von der Bank Frick schauen wir uns an, wie Krypto-ETPs tatsächlich funktionieren, wie die physische Hinterlegung abläuft und worauf Anleger bei der Auswahl eines Produkts achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreisrückgang stützt: SMI mit Gewinnen -- DAX mit Aufschlägen -- Grüne Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen beenden Handel freundlich - kein Handel in Japan
Der heimische Aktienmarkt zeigt freundliche Tendenzen. Am deutschen Aktienmarkt geht es ebenfalls nach oben. Die US-Börsen legen zu. An den Börsen in Fernost dominierte am Montag freundliche Handelsstimmung.