S&P 500-Papier Universal Health Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Universal Health Services von vor 3 Jahren eingefahren

Am 21.09.2023 wurde das Universal Health Services-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Universal Health Services-Aktie betrug an diesem Tag 126.61 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Universal Health Services-Aktie investiert, befänden sich nun 0.790 Universal Health Services-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 18.09.2026 auf 176.69 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 139.55 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 39.55 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Universal Health Services belief sich zuletzt auf 10.41 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch