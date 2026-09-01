United Rentals Aktie 835129 / US9113631090
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01.09.2026 16:02:23
S&P 500-Papier United Rentals-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in United Rentals von vor einem Jahr verdient
Vor Jahren United Rentals-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit United Rentals-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das United Rentals-Papier bei 956.34 USD. Wenn man vor 1 Jahr 100 USD in die United Rentals-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0.105 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 108.54 USD, da sich der Wert eines United Rentals-Anteils am 31.08.2026 auf 1’038.00 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 8.54 Prozent.
United Rentals erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 64.13 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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