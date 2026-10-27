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|Lohnendes United Rentals-Investment?
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27.10.2026 16:02:40
S&P 500-Papier United Rentals-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in United Rentals von vor einem Jahr abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen United Rentals-Investment gewesen.
Vor 1 Jahr wurden United Rentals-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das United Rentals-Papier an diesem Tag bei 900.34 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 11.107 United Rentals-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 12’460.85 USD, da sich der Wert einer United Rentals-Aktie am 26.10.2026 auf 1’121.90 USD belief. Mit einer Performance von +24.61 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Insgesamt war United Rentals zuletzt 69.37 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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