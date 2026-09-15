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United Rentals Aktie 835129 / US9113631090

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Lukratives United Rentals-Investment? 15.09.2026 16:02:20

S&P 500-Papier United Rentals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein United Rentals-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen United Rentals-Investment verdienen können.

United Rentals
805.75 CHF 0.05%
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Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem United Rentals-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 341.60 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die United Rentals-Aktie investiert hätte, hätte er nun 29.274 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 14.09.2026 29’092.51 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 993.80 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 190.93 Prozent angezogen.

United Rentals war somit zuletzt am Markt 61.69 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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