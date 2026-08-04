United Rentals Aktie 835129 / US9113631090
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04.08.2026 16:02:19
S&P 500-Papier United Rentals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in United Rentals von vor einem Jahr abgeworfen
Bei einem frühen Investment in United Rentals-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Am 04.08.2025 wurden United Rentals-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 868.57 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die United Rentals-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 11.513 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 03.08.2026 12’847.78 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 1’115.92 USD belief. Mit einer Performance von +28.48 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Marktwert von United Rentals betrug jüngst 67.26 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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