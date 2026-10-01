United Parcel Service Aktie 1016553 / US9113121068
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Rentabler United Parcel Service-Einstieg?
|
01.10.2026 16:02:25
S&P 500-Papier United Parcel Service-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in United Parcel Service von vor 5 Jahren eingebracht
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die United Parcel Service-Aktie Investoren gebracht.
Das United Parcel Service-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 181.49 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 0.551 United Parcel Service-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 30.09.2026 auf 93.44 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 51.48 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 48.52 Prozent verringert.
Jüngst verzeichnete United Parcel Service eine Marktkapitalisierung von 79.75 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu United Parcel Service Inc. (UPS)
|
01.10.26
|United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service am Donnerstagabend gefragt (finanzen.ch)
|
01.10.26
|United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service macht am Donnerstagnachmittag Boden gut (finanzen.ch)
|
24.09.26
|S&P 500-Wert United Parcel Service-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in United Parcel Service von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
21.09.26
|NYSE-Handel: S&P 500 notiert letztendlich im Plus (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 stärker (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Optimismus in New York: S&P 500 mit Kursplus (finanzen.ch)
|
17.09.26
|S&P 500-Papier United Parcel Service-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in United Parcel Service von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
10.09.26
|S&P 500-Titel United Parcel Service-Aktie: So viel hätte eine Investition in United Parcel Service von vor 10 Jahren gekostet (finanzen.ch)