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United Parcel Service Aktie 1016553 / US9113121068

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Rentabler United Parcel Service-Einstieg? 01.10.2026 16:02:25

S&P 500-Papier United Parcel Service-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in United Parcel Service von vor 5 Jahren eingebracht

S&P 500-Papier United Parcel Service-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in United Parcel Service von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die United Parcel Service-Aktie Investoren gebracht.

United Parcel Service
78.13 CHF -0.22%
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Das United Parcel Service-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 181.49 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 0.551 United Parcel Service-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 30.09.2026 auf 93.44 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 51.48 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 48.52 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete United Parcel Service eine Marktkapitalisierung von 79.75 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Bocman1973 / Shutterstock.com
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