United Parcel Service Aktie 1016553 / US9113121068
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20.08.2026 16:02:37
S&P 500-Papier United Parcel Service-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in United Parcel Service von vor einem Jahr verdient
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in United Parcel Service-Aktien verdienen können.
Am 20.08.2025 wurde das United Parcel Service-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das United Parcel Service-Papier an diesem Tag 86.94 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die United Parcel Service-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1.150 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des United Parcel Service-Papiers auf 102.86 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 118.31 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 18.31 Prozent gesteigert.
United Parcel Service wurde am Markt mit 86.67 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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