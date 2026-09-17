United Parcel Service Aktie 1016553 / US9113121068
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17.09.2026 16:02:20
S&P 500-Papier United Parcel Service-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in United Parcel Service von vor einem Jahr abgeworfen
Anleger, die vor Jahren in United Parcel Service-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Die United Parcel Service-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die United Parcel Service-Aktie bei 84.18 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das United Parcel Service-Papier investiert hätte, befänden sich nun 11.879 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’173.32 USD, da sich der Wert eines United Parcel Service-Anteils am 16.09.2026 auf 98.77 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 17.33 Prozent.
United Parcel Service markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 87.12 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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