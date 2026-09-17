S&P 500-Papier United Parcel Service-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in United Parcel Service von vor einem Jahr abgeworfen

Die United Parcel Service-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die United Parcel Service-Aktie bei 84.18 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das United Parcel Service-Papier investiert hätte, befänden sich nun 11.879 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’173.32 USD, da sich der Wert eines United Parcel Service-Anteils am 16.09.2026 auf 98.77 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 17.33 Prozent.

United Parcel Service markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 87.12 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch