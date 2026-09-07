United Airlines Holdings Aktie 11810912 / US9100471096
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07.09.2026 16:02:19
S&P 500-Papier United Airlines-Aktie: So viel hätte eine Investition in United Airlines von vor einem Jahr abgeworfen
Wer vor Jahren in United Airlines eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Die United Airlines-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 106.59 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die United Airlines-Aktie investiert hat, hat nun 0.938 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.09.2026 gerechnet (111.38 USD), wäre die Investition nun 104.49 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 4.49 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für United Airlines eine Börsenbewertung in Höhe von 36.19 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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