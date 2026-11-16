S&P 500-Papier United Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein United Airlines-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurden United Airlines-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 49.20 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die United Airlines-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 20.325 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 2’221.75 USD, da sich der Wert eines United Airlines-Papiers am 13.11.2026 auf 109.31 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 122.17 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von United Airlines belief sich zuletzt auf 35.46 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch