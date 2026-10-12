S&P 500-Papier United Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein United Airlines-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das United Airlines-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 39.82 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 251.130 United Airlines-Aktien im Depot. Die gehaltenen United Airlines-Anteile wären am 09.10.2026 26’985.18 USD wert, da der Schlussstand 107.46 USD betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 169.85 Prozent.

Der United Airlines-Wert an der Börse wurde auf 34.78 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch