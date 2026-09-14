S&P 500-Papier United Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein United Airlines-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Am 14.09.2023 wurden United Airlines-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 45.42 USD. Bei einem United Airlines-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 22.017 United Airlines-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 11.09.2026 2’417.88 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 109.82 USD belief. Damit wäre die Investition 141.79 Prozent mehr wert.

Jüngst verzeichnete United Airlines eine Marktkapitalisierung von 35.55 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch