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|Rentabler United Airlines-Einstieg?
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23.11.2026 16:02:27
S&P 500-Papier United Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein United Airlines-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die United Airlines-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 10 Jahren wurden United Airlines-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 69.88 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die United Airlines-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 143.102 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 14’457.64 USD, da sich der Wert einer United Airlines-Aktie am 20.11.2026 auf 101.03 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 44.58 Prozent zugenommen.
Am Markt war United Airlines jüngst 32.60 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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