United Airlines Holdings Aktie 11810912 / US9100471096
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28.09.2026 16:02:19
S&P 500-Papier United Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in United Airlines von vor 10 Jahren eingebracht
Vor Jahren United Airlines-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der United Airlines-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die United Airlines-Aktie an diesem Tag bei 50.66 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das United Airlines-Papier investiert hätte, hätte er nun 1.974 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen United Airlines-Anteile wären am 25.09.2026 225.01 USD wert, da der Schlussstand 113.99 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 125.01 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von United Airlines belief sich jüngst auf 36.94 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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