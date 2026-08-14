Union Pacific Aktie 979840 / US9078181081
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14.08.2026 16:02:23
S&P 500-Papier Union Pacific-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Union Pacific von vor einem Jahr verdient
Bei einem frühen Investment in Union Pacific-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Union Pacific-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Union Pacific-Anteile an diesem Tag 221.52 USD wert. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Union Pacific-Aktie investiert, befänden sich nun 45.143 Union Pacific-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 13.08.2026 auf 297.79 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13’443.03 USD wert. Mit einer Performance von +34.43 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Union Pacific belief sich zuletzt auf 175.03 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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