Union Pacific Aktie 979840 / US9078181081
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09.10.2026 16:02:34
S&P 500-Papier Union Pacific-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Union Pacific-Investition von vor einem Jahr eingebracht
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Union Pacific-Aktien verdienen können.
Am 09.10.2025 wurden Union Pacific-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Union Pacific-Papier an diesem Tag 231.54 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4.319 Union Pacific-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Union Pacific-Aktie auf 278.20 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’201.52 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 20.15 Prozent.
Zuletzt verbuchte Union Pacific einen Börsenwert von 162.74 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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