Union Pacific Aktie 979840 / US9078181081
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02.10.2026 16:02:24
S&P 500-Papier Union Pacific-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Union Pacific-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Union Pacific-Aktien verdienen können.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Union Pacific-Anteilen via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen Union Pacific-Anteile letztlich bei 97.53 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 1.025 Union Pacific-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 272.42 USD gerechnet, wäre die Investition nun 279.32 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 179.32 Prozent vermehrt.
Union Pacific wurde am Markt mit 161.94 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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