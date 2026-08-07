S&P 500-Papier Union Pacific-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Union Pacific-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor 10 Jahren wurde das Union Pacific-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Union Pacific-Papier letztlich bei 93.85 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Union Pacific-Aktie investiert, befänden sich nun 10.655 Union Pacific-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.08.2026 gerechnet (295.38 USD), wäre die Investition nun 3’147.36 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 214.74 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von Union Pacific bezifferte sich zuletzt auf 176.20 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch