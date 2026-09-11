Union Pacific Aktie 979840 / US9078181081
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11.09.2026 16:02:24
S&P 500-Papier Union Pacific-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Union Pacific-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor Jahren in Union Pacific-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Union Pacific-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Union Pacific-Aktie bei 216.04 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0.463 Union Pacific-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 132.28 USD, da sich der Wert eines Union Pacific-Papiers am 10.09.2026 auf 285.78 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 32.28 Prozent.
Der Börsenwert von Union Pacific belief sich jüngst auf 169.20 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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