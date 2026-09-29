Under Armour Aktie 31965985 / US9043112062
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29.09.2026 16:02:21
S&P 500-Papier Under Armour-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Under Armour von vor 10 Jahren verloren
Vor Jahren in Under Armour-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Under Armour-Papier statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 33.68 USD wert. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 296.912 Under Armour-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 28.09.2026 1’258.91 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 4.24 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 87.41 Prozent gleich.
Die Marktkapitalisierung von Under Armour belief sich zuletzt auf 1.87 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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