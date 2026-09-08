Under Armour Aktie 31965985 / US9043112062
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08.09.2026 16:02:22
S&P 500-Papier Under Armour-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Under Armour-Investment von vor einem Jahr verdient
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Under Armour-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 1 Jahr wurden Under Armour-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Under Armour-Anteile bei 4.92 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Under Armour-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 2’032.520 Under Armour-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 5.12 USD gerechnet, wäre die Investition nun 10’406.50 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 4.07 Prozent erhöht.
Jüngst verzeichnete Under Armour eine Marktkapitalisierung von 2.20 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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