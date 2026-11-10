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|Under Armour-Investmentbeispiel
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10.11.2026 16:02:22
S&P 500-Papier Under Armour-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Under Armour-Investment von vor 3 Jahren verloren
Vor Jahren in Under Armour-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.
Das Under Armour-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 6.93 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Under Armour-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1’443.001 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 09.11.2026 7’619.05 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 5.28 USD belief. Das entspricht einem Minus von 23.81 Prozent.
Alle Under Armour-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2.17 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
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✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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