S&P 500-Papier Under Armour-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Under Armour-Investment von vor 3 Jahren verloren

Das Under Armour-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 6.93 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Under Armour-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1’443.001 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 09.11.2026 7’619.05 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 5.28 USD belief. Das entspricht einem Minus von 23.81 Prozent.

Alle Under Armour-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2.17 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch