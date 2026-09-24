S&P 500-Papier Under Armour-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Under Armour-Investment von vor 3 Jahren verloren

Am 24.09.2023 wurden Under Armour-Anteile an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 6.85 USD wert. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 1’459.854 Under Armour-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 4.53 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6’613.14 USD wert. Damit wäre die Investition 33.87 Prozent weniger wert.

Der Under Armour-Wert an der Börse wurde auf 2.03 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch