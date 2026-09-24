Under Armour Aktie 2263631 / US9043111072
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24.09.2026 16:02:18
S&P 500-Papier Under Armour-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Under Armour-Investment von vor 3 Jahren verloren
Bei einem frühen Under Armour-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
Am 24.09.2023 wurden Under Armour-Anteile an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 6.85 USD wert. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 1’459.854 Under Armour-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 4.53 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6’613.14 USD wert. Damit wäre die Investition 33.87 Prozent weniger wert.
Der Under Armour-Wert an der Börse wurde auf 2.03 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
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