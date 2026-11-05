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|Lukrative Under Armour-Investition?
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05.11.2026 16:02:21
S&P 500-Papier Under Armour-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Under Armour-Investment von vor 10 Jahren verloren
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Under Armour-Einstiegs gewesen.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Under Armour-Anteilen an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Under Armour-Papier bei 30.80 USD. Wer vor 10 Jahren 10’000 USD in die Under Armour-Aktie investiert hat, hat nun 324.675 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 04.11.2026 auf 5.77 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’873.38 USD wert. Das entspricht einer Einbusse um 81.27 Prozent.
Under Armour wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2.28 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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