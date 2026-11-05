S&P 500-Papier Under Armour-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Under Armour-Investment von vor 10 Jahren verloren

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Under Armour-Anteilen an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Under Armour-Papier bei 30.80 USD. Wer vor 10 Jahren 10’000 USD in die Under Armour-Aktie investiert hat, hat nun 324.675 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 04.11.2026 auf 5.77 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’873.38 USD wert. Das entspricht einer Einbusse um 81.27 Prozent.

Under Armour wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2.28 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch