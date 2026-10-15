S&P 500-Papier Under Armour-Aktie: So viel hätte ein Under Armour-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Under Armour-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Under Armour-Papier bei 4.80 USD. Bei einem Under Armour-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2’083.333 Under Armour-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 14.10.2026 9’979.17 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 4.79 USD belief. Mit einer Performance von -0.21 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Under Armour belief sich zuletzt auf 2.11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch