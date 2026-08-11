S&P 500-Papier Under Armour-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Under Armour von vor einem Jahr abgeworfen

Am 11.08.2025 wurde die Under Armour-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 4.97 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1’000 USD in die Under Armour-Aktie investierten, hätten nun 201.207 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Under Armour-Papiers auf 5.68 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’142.86 USD wert. Mit einer Performance von +14.29 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Under Armour belief sich zuletzt auf 2.53 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch