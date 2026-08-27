S&P 500-Papier Ulta Beauty-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ulta Beauty-Investment von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren wurden Ulta Beauty-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 407.15 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1’000 USD in die Ulta Beauty-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2.456 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’334.13 USD, da sich der Wert eines Ulta Beauty-Papiers am 26.08.2026 auf 543.19 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 33.41 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Ulta Beauty eine Börsenbewertung in Höhe von 23.09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch