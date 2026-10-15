Ulta Beauty Aktie 3257188 / US90384S3031
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15.10.2026 16:02:25
S&P 500-Papier Ulta Beauty-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ulta Beauty-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Das wäre der Verdienst eines frühen Ulta Beauty-Einstiegs gewesen.
Heute vor 1 Jahr wurde das Ulta Beauty-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 538.49 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10’000 USD in die Ulta Beauty-Aktie investierten, hätten nun 18.570 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 11’001.50 USD, da sich der Wert einer Ulta Beauty-Aktie am 14.10.2026 auf 592.42 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +10.02 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Ulta Beauty eine Börsenbewertung in Höhe von 24.79 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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