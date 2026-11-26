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26.11.2026 16:02:17
S&P 500-Papier Ulta Beauty-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ulta Beauty-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Investoren, die vor Jahren in Ulta Beauty-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Ulta Beauty-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 399.53 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Ulta Beauty-Papier investiert hätte, befänden sich nun 25.029 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Ulta Beauty-Papiere wären am 25.11.2026 16’084.90 USD wert, da der Schlussstand 642.64 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 60.85 Prozent angewachsen.
Ulta Beauty wurde am Markt mit 27.43 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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