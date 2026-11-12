S&P 500-Papier Ulta Beauty-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ulta Beauty von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden Ulta Beauty-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Ulta Beauty-Anteile an diesem Tag 535.40 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0.187 Ulta Beauty-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 11.11.2026 123.10 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 659.08 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 123.10 USD, was einer positiven Performance von 23.10 Prozent entspricht.

Zuletzt verbuchte Ulta Beauty einen Börsenwert von 28.40 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch