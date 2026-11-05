S&P 500-Papier Ulta Beauty-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ulta Beauty von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Ulta Beauty-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 228.17 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 43.827 Ulta Beauty-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 04.11.2026 28’956.48 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 660.70 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +189.56 Prozent.

Ulta Beauty wurde jüngst mit einem Börsenwert von 27.10 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch