Ulta Beauty Aktie 3257188 / US90384S3031
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13.08.2026 16:02:23
S&P 500-Papier Ulta Beauty-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ulta Beauty von vor 10 Jahren eingefahren
Investoren, die vor Jahren in Ulta Beauty-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Ulta Beauty-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 266.80 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in das Ulta Beauty-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 37.481 Ulta Beauty-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 12.08.2026 auf 531.89 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19’935.91 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 99.36 Prozent.
Ulta Beauty wurde am Markt mit 23.31 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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