S&P 500-Papier UDR-Aktie: So viel Verlust hätte ein UDR-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem UDR-Papier statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 53.53 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 1.868 UDR-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 62.15 USD, da sich der Wert eines UDR-Anteils am 02.10.2026 auf 33.27 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -37.85 Prozent.

Zuletzt ergab sich für UDR eine Börsenbewertung in Höhe von 10.70 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch