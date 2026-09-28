UDR Aktie 2989915 / US9026531049
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28.09.2026 16:02:19
S&P 500-Papier UDR-Aktie: So viel Verlust hätte ein UDR-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in UDR eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
Vor 3 Jahren wurden UDR-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 35.67 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das UDR-Papier investiert hätte, befänden sich nun 280.348 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der UDR-Aktie auf 33.84 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9’486.96 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 5.13 Prozent verringert.
Der UDR-Wert an der Börse wurde auf 10.86 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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