S&P 500-Papier UDR-Aktie: So viel Verlust hätte ein UDR-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Vor 3 Jahren wurden UDR-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 35.67 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das UDR-Papier investiert hätte, befänden sich nun 280.348 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der UDR-Aktie auf 33.84 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9’486.96 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 5.13 Prozent verringert.

Der UDR-Wert an der Börse wurde auf 10.86 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch