S&P 500-Papier UDR-Aktie: So viel hätten Anleger an einem UDR-Investment von vor 5 Jahren verloren

Vor 5 Jahren wurden UDR-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 55.20 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 18.116 UDR-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des UDR-Papiers auf 35.52 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 643.48 USD wert. Aus 1’000 USD wurden somit 643.48 USD, was einer negativen Performance von 35.65 Prozent entspricht.

UDR wurde jüngst mit einem Börsenwert von 11.43 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch