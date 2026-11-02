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|UDR-Performance im Blick
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02.11.2026 16:02:20
S&P 500-Papier UDR-Aktie: So viel hätten Anleger an einem UDR-Investment von vor 5 Jahren verloren
Bei einem frühen Investment in UDR-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
Vor 5 Jahren wurden UDR-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 55.20 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 18.116 UDR-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des UDR-Papiers auf 35.52 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 643.48 USD wert. Aus 1’000 USD wurden somit 643.48 USD, was einer negativen Performance von 35.65 Prozent entspricht.
UDR wurde jüngst mit einem Börsenwert von 11.43 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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