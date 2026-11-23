Vor 3 Jahren wurde die UDR-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die UDR-Aktie an diesem Tag bei 33.13 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in UDR-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 30.184 UDR-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’070.03 USD, da sich der Wert eines UDR-Papiers am 20.11.2026 auf 35.45 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 7.00 Prozent zugenommen.

UDR wurde jüngst mit einem Börsenwert von 11.16 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch