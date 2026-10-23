S&P 500-Papier Uber-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Uber-Investment von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Uber-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Uber-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 45.51 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Uber-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 219.732 Uber-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Uber-Papiers auf 69.07 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15’176.88 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 51.77 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Uber bezifferte sich zuletzt auf 137.99 Mrd. USD. Am 10.05.2019 fand der erste Handelstag der Uber-Aktie an der Börse NYSE statt. Das Uber-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 42.00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch