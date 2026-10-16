S&P 500-Papier Uber-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Uber-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Uber-Papier statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 44.71 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 22.366 Uber-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 15.10.2026 auf 71.27 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’594.05 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 59.41 Prozent angezogen.

Alle Uber-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 141.87 Mrd. USD. Der erste Handelstag der Uber-Papiere an der Börse NYSE war der 10.05.2019. Der Erstkurs des Uber-Papiers belief sich damals auf 42.00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch