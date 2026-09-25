S&P 500-Papier Uber-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Uber von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor 5 Jahren wurde das Uber-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Uber-Aktie bei 46.63 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Uber-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 21.445 Uber-Anteilen. Die gehaltenen Uber-Papiere wären am 24.09.2026 1’484.45 USD wert, da der Schlussstand 69.22 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 48.45 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Uber zuletzt 141.97 Mrd. USD wert. Am 10.05.2019 fand der erste Handelstag des Uber-Papiers an der Börse NYSE statt. Damals wurde der erste Kurs eines Uber-Anteils bei 42.00 USD festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch