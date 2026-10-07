Tyson Foods Aktie 979428 / US9024941034
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07.10.2026 16:02:27
S&P 500-Papier Tyson Foods-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Tyson Foods von vor 10 Jahren angefallen
Investoren, die vor Jahren in Tyson Foods-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Heute vor 10 Jahren wurde das Tyson Foods-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 67.75 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Tyson Foods-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 147.601 Tyson Foods-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 06.10.2026 auf 51.97 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7’670.85 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 23.29 Prozent verkleinert.
Tyson Foods wurde am Markt mit 17.76 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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