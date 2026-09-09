Tyson Foods Aktie 979428 / US9024941034
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09.09.2026 16:02:30
S&P 500-Papier Tyson Foods-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Tyson Foods von vor 10 Jahren angefallen
Vor Jahren in Tyson Foods-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Tyson Foods-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 72.26 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Tyson Foods-Aktie investiert, befänden sich nun 13.839 Tyson Foods-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Tyson Foods-Papiers auf 52.28 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 723.50 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 27.65 Prozent.
Tyson Foods war somit zuletzt am Markt 17.74 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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