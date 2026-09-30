S&P 500-Papier Tyson Foods-Aktie: So viel Verlust hätte eine Tyson Foods-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit Tyson Foods-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 78.94 USD. Wer vor 5 Jahren 1’000 USD in die Tyson Foods-Aktie investiert hat, hat nun 12.668 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Tyson Foods-Aktie auf 50.98 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 645.81 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -35.42 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Tyson Foods eine Börsenbewertung in Höhe von 17.58 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch