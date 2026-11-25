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25.11.2026 16:02:23
S&P 500-Papier Tyson Foods-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Tyson Foods von vor 5 Jahren bedeutet
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Tyson Foods-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Tyson Foods-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Tyson Foods-Papiers betrug an diesem Tag 83.24 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Tyson Foods-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1.201 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 76.19 USD, da sich der Wert eines Tyson Foods-Papiers am 24.11.2026 auf 63.42 USD belief. Damit wäre die Investition 23.81 Prozent weniger wert.
Am Markt war Tyson Foods jüngst 21.71 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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