Tyson Foods Aktie 979428 / US9024941034
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26.08.2026 16:02:25
S&P 500-Papier Tyson Foods-Aktie: So viel hätte eine Investition in Tyson Foods von vor 3 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Tyson Foods gewesen.
Vor 3 Jahren wurde das Tyson Foods-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 54.01 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Tyson Foods-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 185.151 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 25.08.2026 10’585.08 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 57.17 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 5.85 Prozent gesteigert.
Zuletzt verbuchte Tyson Foods einen Börsenwert von 19.93 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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