S&P 500-Papier Tyler Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Tyler Technologies von vor 3 Jahren bedeutet

Heute vor 3 Jahren wurde die Tyler Technologies-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Tyler Technologies-Papier bei 388.58 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Tyler Technologies-Aktie investiert, befänden sich nun 25.735 Tyler Technologies-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 8’557.57 USD, da sich der Wert eines Tyler Technologies-Papiers am 23.09.2026 auf 332.53 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 14.42 Prozent verringert.

Tyler Technologies wurde jüngst mit einem Börsenwert von 13.55 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch