Tyler Technologies Aktie 804377 / US9022521051
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Lohnender Tyler Technologies-Einstieg?
|
24.09.2026 16:02:18
S&P 500-Papier Tyler Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Tyler Technologies von vor 3 Jahren bedeutet
Vor Jahren Tyler Technologies-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 3 Jahren wurde die Tyler Technologies-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Tyler Technologies-Papier bei 388.58 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Tyler Technologies-Aktie investiert, befänden sich nun 25.735 Tyler Technologies-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 8’557.57 USD, da sich der Wert eines Tyler Technologies-Papiers am 23.09.2026 auf 332.53 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 14.42 Prozent verringert.
Tyler Technologies wurde jüngst mit einem Börsenwert von 13.55 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu Tyler Technologies Inc.
Analysen zu Tyler Technologies Inc.
finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach SNB-Zinsentscheidung: SMI geht schwächer in den Feierabend -- DAX beendet Handel mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verzeichneten Verluste. An der Wall Street geht es abwärts. Die Börsen in Asien entwickeln sich am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.