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26.11.2026 16:02:17
S&P 500-Papier Tyler Technologies-Aktie: So viel hätte eine Investition in Tyler Technologies von vor 5 Jahren gekostet
Vor Jahren in Tyler Technologies-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Tyler Technologies-Papier statt. Diesen Tag beendete die Tyler Technologies-Aktie bei 501.43 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10’000 USD in die Tyler Technologies-Aktie investierten, hätten nun 19.943 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des Tyler Technologies-Papiers auf 420.28 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8’381.63 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 16.18 Prozent verringert.
Alle Tyler Technologies-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 16.42 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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