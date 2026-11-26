Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Tyler Technologies-Papier statt. Diesen Tag beendete die Tyler Technologies-Aktie bei 501.43 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10’000 USD in die Tyler Technologies-Aktie investierten, hätten nun 19.943 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des Tyler Technologies-Papiers auf 420.28 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8’381.63 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 16.18 Prozent verringert.

Alle Tyler Technologies-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 16.42 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch