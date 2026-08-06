Tyler Technologies Aktie 804377 / US9022521051
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06.08.2026 16:02:29
S&P 500-Papier Tyler Technologies-Aktie: So viel hätte eine Investition in Tyler Technologies von vor 5 Jahren gekostet
Vor Jahren Tyler Technologies-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
Am 06.08.2021 wurde die Tyler Technologies-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Tyler Technologies-Anteile an diesem Tag bei 494.01 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1’000 USD in die Tyler Technologies-Aktie investierten, hätten nun 2.024 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs auf 306.58 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 620.59 USD wert. Mit einer Performance von -37.94 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Alle Tyler Technologies-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 12.83 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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