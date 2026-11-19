|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Rentable Tyler Technologies-Anlage?
|
19.11.2026 16:02:18
S&P 500-Papier Tyler Technologies-Aktie: Hätte sich eine Tyler Technologies-Investition von vor 3 Jahren gerechnet?
Vor Jahren Tyler Technologies-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 3 Jahren wurden Tyler Technologies-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Tyler Technologies-Papier bei 411.34 USD. Bei einem Tyler Technologies-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2.431 Tyler Technologies-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 18.11.2026 997.64 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 410.37 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 0.24 Prozent verkleinert.
Die Marktkapitalisierung von Tyler Technologies belief sich zuletzt auf 16.31 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Tyler Technologies Inc.
Analysen zu Tyler Technologies Inc.
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSchwache Handelsstimmung weltweit: SMI mit Verlusten erwartet -- DAX dürfte tiefer starten -- Ausverkauf an Asiens Börsen
Der heimische Leitindex dürfte am Freitag Verluste hinnehmen müssen. Auch der deutsche Aktienmarkt wird wohl tiefer in den Handel einsteigen. An den Börsen in Fernost erleben Anleger am Freitag einen schwarzen Tag.