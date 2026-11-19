Heute vor 3 Jahren wurden Tyler Technologies-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Tyler Technologies-Papier bei 411.34 USD. Bei einem Tyler Technologies-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2.431 Tyler Technologies-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 18.11.2026 997.64 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 410.37 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 0.24 Prozent verkleinert.

Die Marktkapitalisierung von Tyler Technologies belief sich zuletzt auf 16.31 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch